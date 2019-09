ATTENTI A QUEI DUE

Simone Pierini

Attenti alla truffa sul web. Quante volte è capitato di leggere questo tipo di avvertimento mentre si cercava di acquistare un prodotto online? Ma la truffa è sempre dietro l'angolo, in particolare grazie all'utilizzo di specchietti per le allodole creati ad arte per preparare l'inganno. Diversi acquirenti sono finiti nella rete di due fantasmi del web, denunciati dai carabinieri insieme ad altre quattro persone accusate di favoreggiamento personale. I due vendevano una action cam di ultima generazione su un noto portale di vendite.

O meglio, fingevano di farlo, attirando i potenziali clienti grazie ad un prezzo stracciato, impareggiabile per la concorrenza. Tutto sembrava filare liscio fino al termine del pagamento, che avveniva tramite postepay. Il prodotto però a casa non arrivava mai e i venditori, una volta incassati i soldi, sparivano facendo perdere le loro tracce. Ma questa volta sono stati smascherati. A fare luce sulla truffa web sono stati i carabinieri della stazione Porta Portese che, ricevuta la denuncia di un cliente romano truffato, hanno fatto scattare una serie di accertamenti.

I militari sono riusciti a stringere il cerchio attorno alla coppia di amici residenti a Crotone, risalendo a loro e fermando di fatto il mercato online che avevano costruito. I falsi venditori sono un uomo di 55 anni originario della provincia di Catanzaro ma da tempo residente a Crotone e un cittadino romeno di 20 anni, anche lui residente nel piccolo capoluogo calabrese. I due fantasmi della rete sono stati identificati e denunciati per truffa in concorso. Ma non solo. Ad aiutarli anche una cerchia di amici e parenti. In totale quattro persone che hanno tentato di coprire l'attività illegale della coppia di falsi venditori testimoniando il falso di fronte ai carabinieri. Per questo sono state denunciate a piede libero per favoreggiamento personale.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

