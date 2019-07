Attenti a bere troppi succhi di frutta il rischio tumore sale con gli zuccheri

Mario Landi

Attenzione a non eccedere con le bevande zuccherate, succhi di frutta compresi. A richiamare l'attenzione dei consumatori più incalliti sono i risultati di un ampio studio francese, appena pubblicati sulla rivista scientifica British Medical Journal. «Il consumo di bibite zuccherate (come quelle a base di cola, limonate, energy drink e così via) è cresciuto moltissimo negli ultimi decenni - scrivono gli autori nelle loro conclusioni - e sono già state collegate a maggiori probabilità di sviluppare sovrappeso e obesità, un grande fattore di rischio per l'insorgenza di un tumore. È inoltre stata ben documentata la relazione tra questi drink e diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari». Questo studio aggiunge un dato nuovo: «Bere bevande zuccherate, inclusi i succhi di frutta 100%, è associato anche a un maggiore rischio di cancro».

Insomma due bicchieri al giorno di succhi di frutta prodotti industrialmente aumenta del 50% il rischio di contrarre un cancro. La ricerca, condotta su più di 100 mila adulti dall'Institute National de la santé et de la recherche médicale, attribuisce alla presenza di grandi quantità di zucchero nelle bibite preconfezionate la responsabilità di una maggiore predisposizione ai tumori, in particolare quello del seno. I succhi di frutta, pur contenendo benefiche fibre e vitamine, hanno più o meno la stessa quantità di zucchero delle altre bibite finite in passato sotto accusa per essere causa di obesità e malattie.

«Un bicchiere ogni tanto non è certo un problema, la raccomandazione di diverse agenzie di pubblica sanità è di consumare meno di un drink zuccherino al giorno - dice Mathilde Touvier, coordinatrice principale della ricerca francese -. Le complicazioni arrivano per chi è abituato a un bicchiere quotidiano, che può far crescere il rischio di malattie cardiometaboliche e di cancro. E la vera novità è che non emergono grandi differenze fra le varie bevande e i succhi di frutta».

