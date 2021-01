Attacco hacker contro gli ebrei

Con un blitz filonazista, ieri mattina, un gruppo di hacker ha fatto irruzione online sul portale di una scuola di Monteverde Vecchio riempiendo la chat di insulti inneggianti Hitler. E' accaduto all'istituto Federico Caffè proprio in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, che ricorre oggi: durante la manifestazione virtuale L'ebreo errante nell'arte de 900, a cui stavano assistendo circa cento ragazzi oltre ai docenti e ai membri della commissione cultura del municipio XII, sono arrivate terribili offese da Riaprite i forni, posaceneri a Viva Hitler e Vi ammazzo tutti, bastardi. I docenti hanno immediatamente interrotto il filmato ed ora si cerca di capire come degli esterni siano riusciti ad accedere alla piattaforma virtuale a cui sono stati invitati solo studenti interni. La presidente della commissione cultura del Campidoglio, Eleonora Guadagno, dalla sua pagina social ha espresso solidarietà alla scuola: inaccettabile e rivoltante profanazione».(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 05:01

