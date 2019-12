ATTACCO DI GRAVINA

Nella bufera la campagna antirazzismo delle tre scimmie lanciata dalla Lega Calcio di Serie A. Proprio nel giorno in cui è avvenuto il brutto episodio degli insulti alla madre di una bimba nigeriana appena morta in ospedale, c'è da registrare il duro attacco del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina: «Pur comprendendo l'intento di attirare l'attenzione, questa campagna mi sembra aver superato ogni limite. Ma soprattutto ha esposto il calcio italiano ad una serie di attacchi che francamente credo non meriti». Gravina affonda il colpo: «Abbiamo avuto richieste di chiarimenti da parte di organismi internazionali sulla modalità, le procedure e eventuali responsabilità dei soggetti che hanno posto in essere questa campagna. E noi risponderemo». (M.Fab.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

