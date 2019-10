ATTACCO CHOC

Emilio Orlando

Il gesto innocente e benevolo di un uomo nei confronti del bambino (figlio di un amico) che voleva vedere in maialini nati da poco si è trasformato in tragedia. Una sequenza di morte davvero orribile.

La scrofa stava allattando i cuccioli quando si è avventata contro i due, ferendo a morte il cinquantenne e che è morto dissanguato dopo che l'animale lo ha dilaniato. L'uomo è deceduto subito dopo l'aggressione, a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarlo e fermare l'emorragia.

È accaduto ieri pomeriggio nella periferia sud est della Capitale in località Corcolle in via Lunano, una zona rurale caratterizzata da case basse e costruzioni recenti sorte attorno all'autostrada dei Parchi che costeggia il quartiere. L'allevamento di maiali si trova dentro un agglomerato di baracche abusive dove vivono una decina di nuclei familiari di nazionalità romena.

Nemmeno il bimbo è stato risparmiato dai morsi. Per le ferite riportate è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, ma è stato tutto inutile. I carabinieri della compagnia di Tivoli e quelli della stazione di San Vitorino stanno indagando per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Da una prima ricostruzione è emerso che la vittima era andata a trovare la famiglia di romeni che vive nell'insediamento e alleva maiali. Dopo pranzo, intorno alle 16.30, aveva deciso di portare il piccolo a vedere i maialini appena nati. Ma l'istinto di difesa della scrofa, di oltre 120 chili di peso, nei confronti dei suoi cuccioli avrebbe scatenato la feroce aggressione. Dai rilievi sulla porcilaia abusiva e dai morsi riportati dalla vittima è emerso che il 50enne avrebbe tentato di difendere il bambino fino alla fine. Le urla disperate di dolore e di strazio dell'uomo che stava morendo dilaniato dai morsi hanno attirato l'attenzione dei connazionali che hanno chiamato i soccorsi. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori è stata agghiacciante, con il cadavere completamente smembrato dell'uomo che aveva provato a proteggere il bimbo di 2 anni dalla furia assassina della scrofa.

