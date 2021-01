«Attacchi sessisti all'assessore Fruci»

Si accende lo scontro sui social per la nomina del nuovo assessore alla Cultura della giunta Raggi: Lorenza Fruci, che succede all'ormai ex titolare del settore Luca Bergamo. In passato compagna di scuola della sindaca e già delegata alle pari opportunità del Comune, Fruci si occupa da tempo di temi al femminile, è una comunicatrice e progettista culturale e ha firmato, tra le altre cose, pubblicazioni sul Burlesque. Secondo il Campidoglio «gli attacchi» specialmente social verso la nuova responsabile della cultura «sono sessisti». Ma il tema tiene banco sul web già da qualche giorno, ovvero da quando si è saputo dell'ultimo rimpasto voluto da Raggi. «Dai più grandi nomi all'esperta di burlesque. La Città eterna ringrazia», commenta Emilio T. su Facebook facendo riferimento ai predecessori della Fruci alla guida delle politiche culturali della capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

