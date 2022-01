Attacchi a colpi di tweet: «Via il premier»

Mario Draghi, l'uomo che l'Europa ci invidia. Ma a leggere i due hastag attualmente di maggior tendenza su Twitter, sembrerebbe che - a meno di due settimane dall'inizio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica - agli italiani il capo del governo dei migliori non piaccia più. Uno è un inequivocabile #DraghiVattene, in testa con 74mila tweet, l'altro un più fumoso ma pure più rabbioso #DraghiInGalera, che totalizza un volume di 14mila tweet.

Che sta succedendo sui social? Sono davvero un termometro del Paese? O sono piuttosto il terreno di sfogo di quella parte della popolazione che si oppone ai vaccini, al green pass, alle regole che condizionano la società in epoca di pandemia? Delle due, la seconda. Perché su Twitter è fortissima la rappresentanza della galassia no vax, ovviamente la più ostile al premier, con tantissimi utenti (la cui autenticità degli account andrebbe però verificata) che hanno spinto gli hashtag con cui viene attaccato il presidente del Consiglio.



Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA