ATMOSFERA CAPITALE

Emiliana CostaSere d'estate che si tingono di magia. Villa Adriana, Villa d'Este e il Santuario di Ercole Vincitore sono pronti ad accogliere quei visitatori che sceglieranno di trascorrere qualche ora decisamente fuori dal comune: sotto le stelle, all'insegna dell'arte e della natura solo a due passi dalla Capitale.Nei mesi estivi, infatti, l'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este ha deciso di proporre al pubblico aperture serali straordinarie ed eventi pubblici. Sia nei due siti Unesco che presso lo storico santuario, che rappresenta uno dei maggiori complessi sacri dell'architettura romana in epoca repubblicana.Per tutti coloro che sono stanchi dell'afa cittadina, ma anche per i tanti turisti che con la bella stagione invadono la Capitale, sarà dunque possibile immergersi in un'atmosfera mozzafiato.Dopo una suggestiva passeggiata nell'area archeologica di Villa Adriana, i visitatori saranno senz'altro stregati dall'illuminazione della zona del Canopo, denominata così dall'omonima città egiziana. La struttura, infatti, evoca un braccio del fiume Nilo con il suo delta, che congiungeva proprio Canopo - sede di un celebre tempio dedicato a Serapide - con Alessandria d'Egitto. Il percorso sensoriale continua con gli splendidi giardini e le fontane ornamentali di Villa d'Este, immersi in una suggestiva e affascinante atmosfera notturna.La serata si conclude con una puntatina allo splendido complesso monumentale del Santuario di Ercole Vincitore e la visita delle strutture antiche della via Tecta e del Triportico, di recente risistemate. Non è tutto. Sempre presso il santuario, sarà possibile partecipare a show ed eventi. Il teatro, restituito pienamente all'uso, sarà destinato ad attività culturali nell'ambito della rassegna Tivoli Chiama in collaborazione con il Comune di Tivoli.riproduzione riservata ®