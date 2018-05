Atletico-Marsiglia Simeone o Garcia: chi brinda stasera?

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloROMA - Fantasia contro cinismo, inesperienza contro solidità. C'è anche un po' di Italia (e di Roma) nella finale di Europa League di stasera a Lione tra Olympique Marsiglia e Atletico Madrid (diretta Tv8 ore 20.45): un ex romanista, Rudi Garcia, alla prima finale europea in carriera, contro un ex laziale, il Cholo Simeone, che questo trofeo lo ha già vinto nel 2012.Una sfida di grande interesse tra i rinati Phocéens, in finale per la prima volta da 14 anni (nel 2004 furono sconfitti dal Valencia) e i Colchoneros delusi da un'annata molto meno all'altezza delle precedenti: i francesi punteranno tutto su Payet e Thauvin, gli spagnoli sulla coppia Griezmann-Diego Costa.«Abbiamo una piccola possibilità di vittoria ma daremo il massimo - ha detto Garcia - Giocare in Francia è per noi una grande occasione». «Il Marsiglia è una squadra intelligente e pericolosa, sarà una gara combattuta - il pensiero di Simeone - Essere favoriti ha aumentato il nostro senso di responsabilità, ma siamo pronti».Tra i più attesi proprio Antoine Griezmann, nato a due passi da Lione, dove da bambino fu scartato ai provini («Sarà fantastico giocare a soli 45 minuti da casa»), e che a fine stagione potrebbe lasciare l'Atletico: il Barcellona per lui è disposto a fare follie, pagando oltre 100 milioni di euro.