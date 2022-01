Atalanta, sei reti all'Udinese Colpi di Sassuolo e Spezia

Giornata ricca di gol, la 21ma di serie A. Spicca il 6-2 dell'Atalanta in trasferta con l'Udinese, così come il Sassuolo, 5-1 all'Empoli. Bene anche lo Spezia, 0-1 con il Genoa, con rete di Bastoni. Quella dell'Atalanta è stata una goleada pazzesca, con doppietta di Muriel. poi Pessina, Pasalic, Maehle e Malinovskyi. Stesso discorso per il Sassuolo, in gol con Berardi su rigore, poi doppiette di Scamacca e Raspadori. Per le parti alte della classifica hanno vinto tutte le più forti, compreso il Napoli che ha piegato 1-0 con rete di Petagna la Sampdoria. Il Milan ha travolto in trasferta 3-0 il Venezia, con la firma del solito Ibrahimovic e due reti del difensore goleador Theo Herandez. Bene la Salernitana, 2-1 a Verona.

Di fatto, la classifica per le prime posizioni cambia in questo modo: Inter 49 (una partita in meno), Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41 (una in meno); Juve 38; Fiorentina (due in meno), Roma e Lazio 32.



