Atalanta, esordio choc affonda (4-0) a Zagabria

Massimo Sarti

MILANO - Si è rivelato un incubo l'esordio assoluto in Champions League per l'Atalanta, travolta 4-0 dalla Dinamo Zagabria. In particolare il primo tempo del match del Maksimir, nel quale i croati sono andati a segno per ben tre volte in 32'. Al 10' vantaggio della Dinamo con un tocco ravvicinato di Leovac. Poi iniziava lo show di Orsic, autore di una tripletta personale. Piattone imprendibile per Gollini al 31', colpo di testa dall'area piccola al 42', altro diagonale micidiale al 68'.

La squadra di Gasperini ha pagato sino all'ultimo lo scotto dell'impatto con l'Europa che conta, con il gruppo C iniziato per i bergamaschi pesantemente in salita. In scioltezza, invece, il Manchester City, che ha dominato 0-3 in Ucraina sullo Shakhtar Donetsk. Per la squadra di Pep Guardiola in gol Mahrez (24'), Gundogan (38') e Gabriel Jesus (76').

Al Parco dei Principi è andata nettamente al Paris Saint-Germain la supersfida del gruppo A con il Real Madrid, un 3-0 avviato da una doppietta di Di Maria (al 14' e, con un gran sinistro, al 33') e chiuso al 91' da Meunier in contropiede. Merengues schiantati dai transalpini, senza Mbappé, Neymar e Cavani, con Icardi schierato titolare e in campo esattamente un'ora. 0-0 invece, in Belgio, tra Club Brugge e Galatasaray.

Infine il gruppo B: inizio diesel ma poi tutto facile per il Bayern Monaco in Baviera sulla Stella Rossa Belgrado: un 3-0 firmato da Coman (34', assist di Perisic), Lewandowski (80') e Muller (91'). Al Pireo Tottenham (26' Kane su rigore, 30' Lucas), rimontato sul 2-2dall'Olympiacos (44' Podence, 54' Valbuena su rigore).

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

