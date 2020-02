Atalanta con il Valencia a caccia di un sogno

MILANO - Si scrive San Siro, ma si legge Bergamo. Stasera al Meazza saranno almeno 43mila gli spettatori (compresi 2400 tifosi spagnoli) che assisteranno a quello che è già un momento storico per l'Atalanta, che da matricola è attesa dall'andata degli ottavi di Champions con il Valencia.

Gian Piero Gasperini non si fida delle tante assenze tra gli spagnoli e rifiuta il ruolo di favorito, sull'onda dell'entusiasmo con cui la Dea arriva a questo appuntamento. «Mi piacerebbe vincere, per poi avere al ritorno due risultati a disposizione. Dovremo prestare la massima attenzione, avere molto rispetto e umiltà. Capisco la fiducia verso l'Atalanta, ma per qualificarci servirà fare qualcosa di davvero importante. Il Valencia rappresenta comunque l'élite del calcio spagnolo, attenzione a fare certi discorsi». Stasera pure la sfida tra il Tottenham di Mou con il Lipisa.

Ieri sera Atletico-Liverpool 1-0, decide in avvio la rete di Saul, mentre Dortmund-Psg 2-1 con la doppietta di Haaland e il pari provvisorio di Neymar.(M.Sar.)

