Atalanta, a San Siro già da dentro o fuori Gasp: «Con lo Shakhtar è vietato fallire»

MILANO - «Il 4-0 incassato a Zagabria ci costringe a fare risultato contro lo Shakhtar Donetsk. In un girone di sei partite i margini di errore sono pochi». Gian Piero Gasperini assaggia San Siro da padrone di casa nella sala conferenze, in attesa della serata sul prato verde, alla ricerca delle prime gioie in Champions League dopo la scoppola dell'esordio a domicilio della Dinamo.

Perché la voglia di far vedere che l'Atalanta non è in gita premio nell'Europa che conta è tantissima: «Da subito abbiamo vissuto questa Champions come un regalo. Ora vogliamo fare punti. La sconfitta di Zagabria è stata dolorosa, ma utile. Abbiamo tratto conclusioni importanti per il campionato». Dove infatti i bergamaschi sono terzi da soli, nonché reduci dal 2-2 in rimonta di Parma sulla Fiorentina e dalle trasferte vittoriose su Roma e Sassuolo. Ora torna la Champions, «la competizione più forte al mondo», contro uno Shakhtar a sua volta fermato al debutto in Ucraina dal Manchester City. Che stasera alle 21 riceverà la Dinamo Zagabria, cercando già la fuga nel gruppo C.

A San Siro, invece, fischio d'inizio alle 18,55 (diretta tv su Sky). Lo Shakhtar è a punteggio pieno dopo 9 turni nel proprio campionato, che ha conquistato otto volte nelle ultime dieci stagioni. È allenato dal portoghese Luis Castro, successore di Paulo Fonseca, ora alla Roma. Il Gasp è ben consapevole della differenza d'esperienza internazionale: «Sono più abituati di noi alla Champions. Siamo curiosi di vedere quanto siamo distanti da loro». Curiosità anche per il Meazza a tinte bergamasche: «I nostri tifosi saranno tanti (attesi 25mila, ndr) San Siro ci potrà aiutare, speriamo in una serata memorabile. Domenica riavremo il nostro stadio, anche se ci avrebbe fatto piacere giocarci anche in Europa».

In dubbio il Papu Gomez, uscito malconcio dalla gara di Reggio Emilia con il Sassuolo. Torna invece a disposizione Muriel dopo l'influenza. Intoccabile Duvan Zapata, già autore di cinque gol in A: «Non sono ancora al top, ho molti margini di miglioramento. Sarà una gara tosta, ma abbiamo dimostrato in campionato di avere la mentalità per giocarcela ai massimi livelli».

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

