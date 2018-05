Atac, via all'iter del Concordato Ma spuntano nuovi sabotaggi

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIl nuovo piano per il concordato di Atac, così come viene ormai apostrofato a Palazzo Senatorio, è in mano ai giudici. A consegnarlo, ieri intorno a mezzogiorno, è stata un'ampia delegazione aziendale capeggiata dal presidente Paolo Simioni. Migliaia di pagine depositate presso il Tribunale Fallimentare che costituiscono una corposa integrazione al precedente piano, oggetto di critiche e rilievi da parte dei magistrati. Dopo un'udienza di oltre un'ora Simioni si è mostrato ottimista, dicendo ai pochi giornalisti presenti: «Sono molto fiducioso, abbiamo presentato la documentazione che riteniamo necessaria per rispondere a tutte le domande e ai chiarimenti che erano stati richiesti». Soddisfatta anche la consigliera di amministrazione dell'Atac Angela Sansonetti che ha spiegato: «Bisogna lavorare per il risultato, ci sono tutte le indicazioni affinché questo piano passi. Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto il massimo, stiamo lavorando per la città e per il salvataggio totale di Atac».Riparte l'iter, dunque: entro il prossimo 15 giugno la Procura di Roma, depositerà un nuovo parere sul concordato. Il responso, cruciale, del Tribunale Fallimentare potrebbe arrivare entro un mese. Prima, è possibile che l'azienda integri la documentazione presentata con il bilancio 2017 approvato dal Cda ma non ancora dall'assemblea dei soci. In caso di ok da parte dei giudici fallimentari, la palla passerà all'assemblea dei creditori dell'Atac, che dovrà votare il piano concordatario. In caso di no si aprirebbero gli scenari più scuri: il fallimento aziendale e un'amministrazione straordinaria.Intanto i pm di piazzale Clodio sono a lavoro anche sull'ipotesi di un sabotaggio (già anticipato le scorse settimane da Leggo), all'origine dell'incremento dei casi di avaria e guasti nei mezzi Atac, legato al malcontento di lavoratori (anche quelli impiegati in ditte esterne che operano nelle officine aziendali). Ma per i sindacati il problema è tutt'altro. Secondo la Filt Cgil «i veri sabotatori sono da ricercarsi tra chi ha determinato un concordato costruito sulla sabbia». Usb, invece, sostiene che «il vero sabotatore in Atac è il tempo, che impietosamente colpisce vetture non più in grado di circolare».riproduzione riservata ®