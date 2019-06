Atac, Usb proclama lo sciopero

L'Unione sindacale di base ha proclamato per giovedì 20 giugno uno sciopero di 24 ore per il personale di Atac. Lo sciopero ha come rivendicazione centrale la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. «Le continue aggressioni al personale operativo in strada, causate soprattutto da una gestione del servizio insufficiente - si legge in una nota del sindacato - stanno causando tra i lavoratori un notevole stress e disagio, dato allarmante per chi svolge un lavoro già di per sè usurante. E ancora: la quasi totale assenza di servizi igienici ai capolinea, la negazione continua delle ferie per un sufficiente recupero psico-fisico, lo stato usurato dei mezzi, l'assenza di aria condizionata nei mesi caldi, sono tutte situazioni che causano un peggioramento delle condizioni di salute dei lavoratori».

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

