Atac, un nuovo bus va in fiamme

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura ieri sera per un bus a fuoco in via Aurelia Antica, all'altezza di Torre Rossa. Il mezzo Atac, della linea 98, stava andando al deposito e dunque non erano presenti passeggeri a bordo. Inutile il tentativo del conducente di domare l'incendio: le fiamme in pochi minuti hanno avvolto il mezzo andato completamente distrutto. Al loro arrivo i pompieri non hanno potuto far altro che bonificare l'area interessata dal rogo. Sul posto sono poi intervenuti i vigili urbani del comando di Monteverde che hanno coordinato le operazioni.Si tratta del 21 autobus andato a fuoco dall'inizio dell'anno. Quattro solo nel mese di agosto: l'ultimo era uno della linea 04 andato a fuoco lo scorso 23 agosto in via Sarnico a Dragona nel X municipio. Anche in quel caso le fiamme hanno distrutto il veicolo.