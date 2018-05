Atac senza pace, albero crolla sul bus

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiUn periodo nero come il fumo del bus che ha cambiato colore alla facciata del palazzo di via del Tritone. Per l'Atac il mese di maggio sta rappresentando una pagina da cancellare. Dopo i roghi che hanno distrutto tre bus in poco più di 4 giorni ieri è stata la volta di un albero che ha distrutto un mezzo N1 nuovo di zecca in via delle Milizie.Un platano alto circa 20 metri è caduto sulla strada, poco dopo le tre di notte. Nel crollo le fronde hanno infranto un finestrino posteriore e parte del parabrezza dell'autobus della linea Atac. Ferito agli occhi l'autista e portato per controlli all'oftalmico. Fortunatamente a quell'ora non c'erano passeggeri altrimenti il bilancio poteva esser ben più grave. Il Comune, bersagliato dalle critiche, ha risposto alle accuse sulla manutenzione del verde: «Ad oggi - fa sapere il servizio Giardini - sono stati monitorati 82 mila alberi mentre circa 50 mila esemplari sono stati schedati rilevando specie, posizione georefenziata e stato di salute. L'importante lavoro di schedatura proseguirà nei prossimi mesi».Nel frattempo non si placano le polemiche sui roghi che hanno distrutto i bus. La Procura che al momento ha aperto un fascicolo contro ignoti, dopo l'incendio del mezzo a via del Tritone, sta puntando i riflettori sui possibili azioni di dolo. Per questo motivo è stata incaricata una Ctu di periti per analizzare i mezzi andati in fumo in centro la scorsa settimana. Da piazzale Clodio si lavora anche per ascoltare le ditte di manutenzione che gestiscono la cura dei motori Atac.riproduzione riservata ®