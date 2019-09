Atac, sciopero per le troppe aggressioni

Un altro autista aggredito. È successo ieri sera in via Appia Nuova, tra i civici 886 e 888. Il conducente di un bus Atac, fermatosi davanti a una macchina che sostava in doppia fila, è sceso dal mezzo per verificare gli spazi della manovra. È sceso anche l'automobilista che, agitato, avrebbe intimato al lavoratore Atac di sbrigarsi. Sbrigate, che ce passi, avrebbe detto in romanaccio, per poi dargli uno spintone. Ad allertare la polizia è stato un ispettore dell'Atac. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano, mentre il conducente è stato portato al policlinico Casilino per gli accertamenti di rito, ma non ha riportato ferite. L'automobilista è fuggito, lo cercano le forze dell'ordine. L'ennesimo caso di intimidazione di un conducente di mezzo pubblico ha convinto i sindacati a indire per domani uno sciopero per la sicurezza dalle 10 alle 12 del mattino. Vi aderiscono gli autisti di tutte le aziende del trasporto di Roma e Lazio, da Atac a Cotral a RomaTpl. E' il momento di mobilitarci e far sentire la nostra voce fanno sapere i segretari generali della Filt-Cgil e Fit-Cisl di Roma e Lazio, Eugenio Stanziale e Marino Masucci, e il commissario di Uiltrasporti Lazio, Gian Carlo Serafini.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA