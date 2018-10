«Atac, più biglietti e meno evasori E a S. Lorenzo nuova differenziata»

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Meno evasori e più biglietti venduti. Sono i dati pubblicati da Atac sulle vendite dei biglietti che confermano che siamo sulla strada giusta: nel mese di agosto i ricavi dei titoli di viaggio sono aumentati ancora, più precisamente del 5,6% rispetto allo scorso anno e del 4% rispetto agli obiettivi di budget dell'azienda. Parliamo di circa 17 milioni e 560 mila euro in più, risorse destinate a migliorare il trasporto pubblico locale». Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook. A San Lorenzo cambia la raccolta di rifiuti porta porta: non ci saranno più i bidoncini negli androni, ma postazioni Ama fisse nel quartiere. Lo ha spiegato la stessa Raggi venerdì sera, durante un incontro con la presidente del secondo municipio Francesca del Bello. La prima cittadina ha promesso che avrebbe interloquito con la prefettura per istituire un presidio fisso delle forze dell'ordine per arginare lo spaccio della droga e la movida selvaggia. A tal proposito, ha aggiunto Raggi che, ieri ha partecipato al flash mob anti frastuono, sta ragionando su un' ordinanza per la chiusura anticipata dei locali a mezzanotte.