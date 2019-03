Atac, la Raggi sui bus per verificare i tempi di attesa

Nuovi bus a disposizione dei cittadini, per migliorare ancora i servizi di Atac. La sindaca Virginia Raggi è andata di persona a verificare come i nuovi bus della Capitale stiano migliorando il servizio di trasporto pubblico: «Questa volta - scrive la prima cittadina sul suo profilo Facebook - siamo andati sulla linea 228 di Atac Roma a testare i nuovi bus: anche qui i nuovi mezzi stanno migliorando notevolmente il servizio, accorciando i tempi di attesa alle fermate. Un collegamento strategico per la zona sud-ovest di Roma: dalla Stazione Trastevere fino al quartiere del Trullo, passando per Portuense e gli ospedali San Camillo e Spallanzani. Una linea importante per la zona, perché mette in collegamento aree più periferiche con il tram 8 che porta sino a Piazza Venezia. Più autobus in strada che si traducono in benefici per il territorio e spostamenti veloci a servizio di lavoratori, studenti e utenti del trasporto pubblico». La stessa Raggi in precedenza aveva caricato sui social dei video dei nuovi bus bianchi che verranno impiegati sulle strade della capitale: sono autobus a noleggio che provengono da Israele, in attesa che arrivino i 227 nuovi autobus acquistati tramite Consip.

