Atac, gli impianti non vanno le 3 stazioni restano chiuse

Flavia Scicchitano

L'Odissea delle scale mobili delle metropolitane di Roma sembra non trovare una fine. E la riapertura delle tre stazioni che servono il centro storico, ovvero quelle in piazza di Spagna, piazza della Repubblica e piazza Barberini, è sempre più lontana. Non c'è infatti ancora una data e tutto lascia presumere che passerà ancora del tempo prima che la metro A torni al suo percorso completo con ulteriori disagi e difficoltà per i cittadini.

Il tragitto della sotterranea romana, senza sosta da Termini a Flaminio, ha messo in ginocchio migliaia di romani, costretti a ridisegnare il percorso casa-lavoro a causa dell'impossibilità di utilizzare il trasporto pubblico, e anche i turisti, in visita per le bellezze di Roma. Vane anche le ultime speranze di una riapertura a ridosso delle vacanze pasquali. Lo scorso 15 aprile Atac aveva annunciato di essere nelle condizioni di riaprire la stazione metro Spagna entro la settimana; a seguire sarebbe toccato a Repubblica, per la quale si sarebbe già dovuta avere la data di apertura; infine Barberini, per la quale i tempi sono più lunghi a causa del sequestro da parte della magistratura. Ma ad oggi le principali stazioni, che servono tutto il quadrante del Centro e del Tridente, sono ancora chiuse.

Per di più, solo qualche giorno fa, è toccato alla fermata Furio Camillo: le scale mobili si sono bloccate poi rientrate in funzione - facendo temere una nuova chiusura. E intanto sono già passati sei mesi dallo stop della metro Repubblica dopo che, il 23 ottobre scorso, la rottura di una scala mobile costò il ferimento di 24 tifosi del Cska Mosca arrivati nella Capitale per la sfida di Champions League contro la Roma.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA