Atac, contratto a cottimo

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleI premi di produttività arrivano in Atac. Ad introdurre il meccanismo che, in soldoni, lega il maggiore guadagno dei dipendenti operativi al lavoro svolto, è un accordo siglato dall'azienda dei trasporti di Roma e da quattro sigle sindacali. L'intesa introduce un sistema di incentivi economici basato sui chilometri effettuati complessivamente dai bus di ogni rimessa. Sarà premiato il personale - ovvero operai e autisti, in questa prima fase - appartenente alle singole rimesse che supererà la produzione assegnata nel periodo estivo e di riavvio del servizio scolastico.«L'incentivo economico non sarà erogato a tutti indistintamente, ma soltanto ai dipendenti che avranno maggiormente contribuito al buon risultato della rimessa di appartenenza. Il premio verrà versato per scaglioni crescenti a seconda del livello di obiettivi raggiunti», ha precisato Atac. E il presidente Paolo Simioni si è mostrato entusiasta del risultato raggiunto: «Questo accordo è un nuovo e fondamentale passo avanti nel risanamento e rilancio di Atac (azienda che ha intrapreso la strada del concordato preventivo, ndr). Grazie anche allo sviluppo di proficue relazioni con le organizzazioni sindacali, ora siamo in grado di distribuire ai lavoratori una parte della creazione di valore, secondo uno schema che si propone di portare gradualmente l'efficienza del privato all'interno di un'azienda pubblica».Il documento, che punta a migliorare il servizio per la città attraverso la condivisione degli obiettivi, è stato firmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl autoferrotranvieri e Faisa Confail. Soddisfatto il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, che ha commentato: «In una situazione di difficoltà segnata dalle vicende aziendali che quotidianamente affollano le pagine dei giornali, questo rappresenta un primo incoraggiante segnale di sfida per il risanamento e quindi il futuro dell'azienda e dei lavoratori.I parametri individuati nell'accordo, che tengono conto sia delle performance organizzative sia di quelle individuali, sono tutti orientati al miglioramento della qualità del servizio passando in primo luogo da un cambiamento della cultura organizzativa che dovrà sempre più essere caratterizzata dall'introduzione di nuove logiche industriali partecipative».riproduzione riservata ®