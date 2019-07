Atac, brucia un altro autobus Passeggeri salvati dall'autista

Enrico Chillè

Ancora un Flambus per Atac. Questa volta poteva essere una tragedia di vaste dimensioni, ma la prontezza di un autista è stata decisiva per salvare i passeggeri prima che le fiamme avvolgessero completamente il bus, distruggendolo. È il 15° mezzo distrutto dalle fiamme da inizio anno.

È accaduto all'altezza del civico 1400 di viale Palmiro Togliatti, nella zona di Colli Aniene (periferia orientale di Roma). L'autobus, della linea 058, in poco tempo ha iniziato a sprigionare del fumo che poi si è trasformato in un vero e proprio rogo, con il conducente che coraggiosamente ha aiutato tutti i passeggeri, compresa una donna disabile, a scendere dal mezzo e ad allontanarsi, tentando anche di fronteggiare la situazione con l'estintore presente a bordo. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di due squadre e una autobotte dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, evitando che le fiamme potessero espandersi ancora, ma non sono riuscite a salvare il mezzo, che circolava nelle strade di Roma dal lontano 2005. Un'enorme colonna di fumo nero, alzatasi dall'autobus, è poi rimasta visibile all'orizzonte per tutta la serata anche nelle zone limitrofe, come Tor Sapienza, San Basilio e Talenti.

A confermarlo è la stessa Atac in un comunicato: «Per ragioni ancora da accertare, un bus della linea 058 è stato interessato da un incendio mentre percorreva viale Palmiro Togliatti. Purtroppo non è stato possibile fermare le fiamme, che hanno avvolto l'intera vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per le persone». Se i passeggeri a bordo dello 058 andato a fuoco due sere fa se la sono vista brutta, ora Atac è nell'occhio del ciclone e sta subendo critiche dall'esterno come dall'interno. Sono sempre di più gli autobus che si guastano, facendo saltare diverse corse nell'arco della giornata, o che vanno a fuoco (quello di viale Palmiro Togliatti, dall'inizio dell'anno, è il quattordicesimo mezzo danneggiato o distrutto dalle fiamme). Sul piede di guerra Micaela Quintavalle, la pasionaria che ha guidato il sindacato di Atac CambiaMenti: «Io ho il coraggio di andare a verificare la situazione. Ma voi, lavoratori e cittadini, abbiate il coraggio di ribellarvi a tutto questo. Io, a tutelarvi, ho provato. E ho fallito, ma a modo mio: a testa alta e con dignità».

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

