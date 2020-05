Assistenza agli autistici: caos in Regione

Spendono qualcosa come 1200 euro al mese per curare i loro figli. Ma non possono accedere ai rimborsi della Regione Lazio perché manca l'elenco dei terapisti a cui rivolgersi. Quindi i genitori dei ragazzi che necessitano di terapie per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico spendono molti soldi, tutti i mesi, senza sapere se e quando gli verranno pagate queste terapie che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei loro figli tramite programmi educativi, psicologici e comportamentali come Aba o Esdm, ovviamente riconosciuti. Si tratta di un sostegno riservato alle famiglie a basso reddito o con più figli con disturbi dello spettro autistico.

«La legge regionale c'è e risale al 2018 denuncia Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia prevede che le famiglie possono accedere alle terapie rivolgendosi ad un esperto che rientra in un elenco approvato dalla Regione. Sono stati stanziati i fondi: 1,9 milioni per il 2020 e 1,3 per il 2021 e 2022. Ma l'elenco ad oggi ancora non c'è. Con il risultato che le famiglie che si rivolgono al municipio per i rimborsi si sentono rispondere che non possono accedervi».(L. Loi.)

