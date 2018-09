Assist e grandi giocate Lazio bella in Europa

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA I due tenori cantano e la Lazio vince ma stona la troppa sofferenza nel finale. Esordio con vittoria in Europa Legaue per i biancocelesti che superano 2-1 l'Apollon Limassol grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile su rigore ma nel finale soffrono, subiscono il gol dopo un pasticcio in difesa e rischiano di compromettere una vittoria preziosa in chiave classifica. Inzaghi si prende i tre punti: «Lo scorso anno esprimevamo un calcio migliore questo è innegabile e dobbiamo tornare a quei livelli ma fino a quando vinciamo non mi preoccupo. Ci sono diversi giocatori che non sono ancora in condizione. Quando la troveranno avremo più facilità a segnare». Non sarà comunque un girone facile: «Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre. Sia in campionato che in Europa le aspettative si sono alzate perché le avversarie si sono rafforzate. Dovevamo chiuderla prima ma abbiamo meritato la vittoria e poi mi è piaciuto l'approccio alla gara». Poi i complimenti a Caicedo che ha risposto alle critiche con una prestazione di livello: «E' un ottimo professionista e un grande calciatore: ha fatto un'ottima partita e sono soddisfatto di lui. Avere avanti uno come Immobile non è facile ma ci aiuterà tanto nel corso della stagione».Soddisfatto Caicedo: «Abbiamo sofferto troppo ma l'approccio e la mentalità erano giuste. Loro sono una squadra discreta che ha battuto il Basilea e che sa giocare a pallone. Nel finale hanno fatto maggiore possesso palla ma alla fine abbiamo vinto e quello era la cosa più importante. Avrebbe volentieri tirato il rigore ma di fronte ad Immobile si è scansato: «E' lui il rigorista e mi ha detto che lo voleva tirare quindi è finita lì. E' la prima sfida che gioco da titolare e sono contento di quello che ho fatto. Sono pronto a ripagare la fiducia sul campo». «Dobbiamo essere meno leziosi» ammonisce Acerbi,Sollievo Radu: «Non ci sono lesioni ha spiegato il medico sociale il dott. Rodia ma solo una forte contrattura quindi siamo più ottimisti per il recupero del giocatore». Il difensore a questo punto mette nel mirino il derby del 29 settembre.riproduzione riservata ®