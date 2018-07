Assia, segretaria da 72mila euro

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco EspositoLei si chiama Assia Montanino, ha 26 anni, e da pochi giorni è stata assunta al Miniastero dello Sviluppo economico (Mise) con uno stipendio annuo di circa 72mila euro. Sarà la segretaria particolare del ministro Luigi Di Maio.Ma la sua fulminea carriera ha creato non poche grane al vicepremier. Infatti la giovane è di Pomigliano d'Arco - lo stesso Comune di provenienza del leader del Movimento 5Stelle - e nel suo curriculum non sembra avere esperienze significative oltre uno stage proprio nell'ufficio dell'ex vicepresidente della Camera (quindi dello stesso Di Maio). A svelare l'assunzione è stato il quotidiano Il Giornale, scatenando immancabili polemiche. Sui social alcuni utenti si sono scagliati contro il ministro, accusandolo di favoritismo. Di Maio ha replicato duramente dal suo profilo facebook: «La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha denunciato i suoi usurai. L'ho conosciuta quando sono stato a far visita al padre, per portargli la mia solidarietà». Sulla professionalità della ragazza non ammette dubbi: «Si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria. E posso assicurarvi che non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei». Assia, che con il M5S si è presentata alle comunali del 2015 prendendo 170 voti (quasi il triplo di Di Maio che nel 2010 raccolse 59 preferenze) ricorda come, pur ricoprendo un ruolo importante in due ministeri, riceverà comunque «un solo stipendio».riproduzione riservata ®