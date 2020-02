Assenze scolastiche, torna il certificato

Torna obbligatorio nel Lazio il certificato medico per le assenze a scuola superiori ai cinque giorni. È una delle misure disposte dal Governo per contrastare l'emergenza coronovirus. Nel Lazio l'obbligo era infatti stato abolito con una norma contenuta nel collegato al Bilancio approvato dal Consiglio regionale a settembre del 2018, ed entrata in vigore un mese dopo. Ora il decreto emesso dal Governo lo rimette in vigore, specificando «anche in deroga alle disposizioni vigenti». Dunque fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico. Una possibilità che però il legislatore regionale aveva previsto: la normativa del Lazio infatti prevede un solo caso in cui è esclusa l'abolizione del certificato medico, e cioè nell'evenienza di misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica. «La norma ci vede perplessi - afferma Pina Onotri, segretario generale del sindacato medici italiani - È impensabile chiedere ad un medico di certificare l'assenza di malattie infettive o diffusive in un contesto come questo dove le incertezze sono massime».(F. Sci.)

