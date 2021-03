Assembramenti e cene vietate: multe a raffica

Lazio, ecco gli ultimi numero del Covid: 1.399 nuovi casi (591 a Roma città), 13 decessi e 943 guariti. Gli attuali positivi sono 37.612, di cui 1951 ricoverati e 240 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 244.169 casi, con 6042 deceduti e 200.515 guariti.

La conferma della zona gialla lascia però in molti la sensazione di un liberi tutti. Tra assembramenti nelle strade e nelle piazze e feste clandestine in appartamenti e locali, sono centinaia le multe delle forze dell'ordine, che dopo la nuova ordinanza del Campidoglio hanno punito anche i minimarket che hanno venduto alcolici oltre le ore 18. Tantissimi i giovani che si sono radunati per feste in ogni zona di Roma: dal centro storico a Ostia, passando per Prati, San Paolo, San Lorenzo, piazza Bologna e il Gianicolo, sono diverse le violazioni punite dalle forze dell'ordine. In alcuni casi, addirittura, le feste clandestine nei locali sono state documentate sui social: per diversi bar e ristoranti, oltre alla multa, è scattata la chiusura da tre a cinque giorni. (E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

