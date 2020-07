Assembramenti, chiuse tre spiagge

Giro di vite della polizia municipale di Fiumicino negli stabilimenti balneari irrispettosi delle norma anti Covid-19, che hanno permesso in spiaggia assembramenti senza protezioni. I sigilli sono stati apposti a tre lidi, elevate pure 200 multe per sosta selvaggia lungo le strade che costeggiano le spiagge. Tra sabato e domenica scorsi, i romani hanno preso d'assalto gli stabilimenti contravvenendo alle norme anti contagio. «Le donne e gli uomini della Polizia Locale - spiega la comandante Lucia Franchini - hanno fatto un lavoro egregio in due giorni davvero molto complicati. In tutto abbiamo dovuto chiudere tre stabilimenti per violazione delle norme anti- Covid, dei quali due per assembramenti e uno per un evento musicale non autorizzato. I controlli degli esercenti che fanno i furbetti, rischiando di scatenare nuovi focolai di epidemia e che mettono a rischio la salute pubblica, continueranno durante l'estate su tutte le spiagge del litorale laziale e dell'hinterland romano». (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA