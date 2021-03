Assegno unico per i figli fino a 250 euro

Dal prossimo primo luglio scatterà l'assegno universale per i figli. Uno strumento per sostenere la natalità e le famiglie passato con un voto bipartisan al Senato: 227 sì, nessun no e 4 astenuti. L'assegno fino a 250 euro al mese per figlio scatterà dal primo luglio, mancano solo i decreti attuativi. «È un passo storico» e il governo «conferma l'impegno ad attuare la delega» in tempi strettissimi, dice in Aula il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, sottolineando che si tratta di un «giorno buono per l'Italia, di un tempo nuovo, della ripartenza», proprio mentre la Banca d'Italia segnala le difficoltà sempre più acute delle famiglie ai tempi del Covid.

Il Forum delle Famiglie, impegnato in prima fila in queste battaglie commenta: «Quattro anni lunghi e densi durante i quali il Forum Famiglie ha fatto da comune denominatore- scrive Giggi De Palo, il presidente - Oggi diciamo grazie a tutti i partiti, che si sono fidati delle richieste delle famiglie. Tutti, dalla maggioranza o dall'opposizione nel corso di ben cinque governi che si sono succeduti, hanno offerto il loro contributo alla causa dell'assegno unico. Che oggi diventa realtà».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

