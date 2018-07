Assegno, non basta il tenore di vita

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiSarà la storia stessa del matrimonio a guidare i giudici nella determinazione delle cifre del divorzio. La Corte di Cassazione ha sentenziato che, per stabilire l'assegno di divorzio, «si deve adottare un criterio composito» che tenga conto «delle rispettive condizioni economico-patrimoniali» e «dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge «al «patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età».Non si tratta dunque di garantire il tenore di vita goduto nella vita matrimoniale, ma non ci si può neppure limitare a valutare l'autosufficienza economica o meno del coniuge più debole, come emerso dalla sentenza sul divorzio Grilli, che aveva escluso il tenore di vita dai parametri per la definizione dell'assegno divorzile. Il tenore di vita non viene ora ripristinato come criterio ma si torna a guardare alla storia della famiglia.All'assegno di divorzio, secondo quanto ribadito dalla Cassazione, deve attribuirsi una funzione al contempo «assistenziale, compensativa e perequativa». La sentenza evidenzia che «il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale».Decisioni prese insieme che, quindi, hanno ricadute per entrambi. «Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare».