Assegni scoperti alla casa d'aste

Sofia UnicaTruffavano case d'asta. Per questo tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Roma che hanno sequestrato opere del valore di circa 400mila euro. I carabinieri del Comando Piazza Venezia, coadiuvati da quelli dell'8ø Reggimento «Lazio» e dai carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, hanno eseguito alcune perquisizioni, delegate dalla Procura di Roma, nei confronti di 3 italiani accusati di concorso in truffa aggravata e uno di sostituzione di persona.A quanto accertato, i tre erano specializzati in truffe ai danni di case d'asta, emettendo assegni che risultavano scoperti al momento in cui venivano incassati. Sequestrati mobili di antiquariato, la scultura «Triangolo verde» di Arnaldo Pomodoro e altre opere di pregio come la tempera su carta «La Troupe de Mademoiselle Eglantine» di Toulouse Lautrec, la tempera su carta «Volto» di Amedeo Modigliani e l'olio su tela «Piazza Italia» di Giorgio De Chirico. Sequestrati altri assegni. Le opere del valore complessivo di circa 400mila euro sono state restituite alle case d'asta di Roma e di Brescia che erano state truffate.Ma non è la prima volta. In Piermonte c'era un altro tuffatore simile. I cinquemila euro per quell'orologio piuttosto lussuoso li ha sborsati senza battere ciglio, con piglio signorile ha chiesto di poter pagare con un assegno, gli è stato concesso senza problemi e così ha fatto. Come ha scoperto poco dopo il gioielliere del centro di Biella preso di mira, si trattava però di un assegno legato a un conto estinto da tempo. Dopo qualche indagine i carabinieri di Biella sono riusciti a dare un nome e un volto al truffatore che aveva messo a segno il colpo: si tratta di un vercellese, Fabrizio F., 60 anni, che è stato quindi denunciato.Non è la prima volta che il nome dell'uomo compare nei verbali delle forze dell'ordine, si è perfino specializzato proprio nelle truffe alle gioiellerie o comunque ai negozi che vendono articoli di lusso e buon gusto.