ASSALTO ALLA POLIZIA

Emilio Orlando

Un intero quartiere a protezione di un gruppo di spacciatori che stava per essere arrestato dopo aver seminato una volante della polizia nel corso di un rocambolesco inseguimento per le vie del Casilino.

Non hanno avuto scrupoli a percorrere diversi chilometri contromano dando filo da torcere agli agenti che li hanno bloccati in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. Al volante dell'auto, sfuggita all'alt con una manovra repentina, c'era Najz Furlan un ragazzo romeno arruolato nella filiera dello spaccio. A bordo della utilitaria erano presenti due donne, Giovanna Loche, 52enne originaria di Nuoro, e la ventinovenne Elisabetta Franza, oltre ad un minorenne che, nonostante i suoi 17 anni, vanta già un vasto curriculum criminale. Quando la polizia li ha fermati a sirene spiegate, all'altezza del feudo dello spaccio di via dell'Archeologia, conosciuto anche come ferro di cavallo, una ventina di operai dello spaccio, arruolati dalle famiglie criminali che gestiscono la vendita di droga a cielo aperto, hanno circondato i poliziotti per evitare l'arresto dei quattro.

Le comunicazioni radio in quel momento si sono fatte concitate: la sala operativa di via Genova ha inviato decine di pattuglie di rinforzo. Spintoni, sputi e tentativi di aggressione si sono susseguiti in quei momenti frenetici: ma il sangue freddo degli agenti ha evitato che la situazione divenuta pericolosa, anche perché un fermato era armato, degenerasse ulteriormente. Un video girato da alcuni ragazzi affacciati da un balcone, che riprende le fasi adrenaliniche del fermo, è diventato virale sui social e servirà agli investigatori per identificare gli altri aggressori che sono fuggiti. Al termine dell'operazione antidroga, dove sono intervenuti anche i cinofili sono stati sequestrati quasi un chilo e mezzo di droga ed una pistola Smith & Wesson calibro 38 pronta a sparare. Gli arrestati dovranno rispondere di spaccio di droga, porto abusivo e ricettazione d'arma ed infine di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA