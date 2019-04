Assalto all'aereo che trasporta 10 milioni

Se fosse stato un film sarebbe stato un misto fra The italian job e Mission: Impossible. Il tutto con qualche passaggio di The Ocean's Eleven. Peccato che al posto di Tom Cruise e George Clooney ci fossero dei veri rapinatori, che hanno portato via la bellezza di dieci milioni di euro in banconote, prelevandoli direttamente dalla stiva di un aereo in partenza.

La spettacolare rapina è avvenuta all'aeroporto Madre Teresa di Tirana, Albania: i ladri si sono presentati, a bordo di una finta volante della polizia fiscale albanese, ad un ingresso secondario dello scalo. Da lì la banda si è diretta sulla pista, dove ha fermato il decollo di un aereo della Austrian Airlines pronto a decollare per Vienna, dove i soldi sarebbero stati chiusi nel caveau di alcune banche austriache. I rapinatori hanno prelevato i soldi direttamente dalla stiva dell'aereo, riuscendo poi a far perdere le loro tracce. Non si tratta di un'azione improvvisata, ma di un piano studiato e messo in atto da professionisti: il commando infatti ha agito a volto coperto, e tutti i ladri avevano tutti il giubbotto antiproiettile ed erano armati di kalashnikov, pistole e bombe a mano. La polizia li ha intercettati a qualche chilometro dall'aeroporto. C'è stato uno scontro a fuoco, uno dei banditi è stato ucciso.

Come nel più classico finale hollywoodiano, la vettura usata per la rapina è stata trovata in fiamme, a circa venti chilometri dall'aeroporto. La polizia di Tirana avrebbe sentito oltre 40 sospettati e sarebbero quattro le persone arrestate perché collegate alla rapina. Un portavoce della Austrian Airlines ha confermato che non ci saranno più trasferimenti di denaro da Tirana a Vienna con queste modalità.(L.Cal.)

