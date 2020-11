Assalto al furgone portavalori vigilante ferito a colpi di pistola

Emilio Orlando

Un assalto armato pianificato nei minimi dettagli. Sapevano quando sarebbe arrivato il denaro. In tre hanno aspettato l'arrivo del portavalori e sono entrati in azione. Con il viso coperto da un passamontagna e le pistole in pugno hanno circondato il vigilantes, mentre un complice copriva le spalle al commando.

Qualcosa di inaspettato però, forse la reazione della guardia giurata, o la manovra repentina dell'autista del furgone blindato della Coop Service ha provocato la reazione dei rapinatori che hanno cominciato ha sparare contro le due guardie. Nella concitazione dell'azione, tra colpi di pistola e urla, una delle guardie giurate è rimasta ferita mentre un bandito è riuscito a strapparle dalle mani a valigetta che conteneva i soldi. Una pallottola, nel parapiglia della sparatoria lo ha colpito all'inguine.

Il vigilante, S. F. quarantenne è rimasto ferito in maniera non grave e le sue condizioni non destano preoccupazioni. «Se il malvivente avesse mirato qualche millimetro più in alto - hanno commentato alcuni colleghi della guardia - per S. non ci sarebbe stato scampo. Sarebbe morto dissanguato per un'emorragia all'arteria femorale».

La rapina è avvenuta ieri mattina introno alle 10 davanti all'ufficio postale di via Bellini a Valle Martella, nel comune di Zagarolo a pochi chilometri da Roma. La zona che è abitata da numerose famiglie Rom e Sinti, è stata anche in passato teatro di vicende criminali.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Frascati, stanno indagando in diverse direzioni nell'ambito della malavita romana specializzata in rapine violente. I tre malviventi sono scappati a bordo di una Ford Fiesta rubata. «La scorta ai valori deve essere fatta con tre guardie - ha denunciato Vicenzo Del Vicario del Savip il sindacato delle guardie giurate». Le sigle sindacali della categoria hanno proclamato per oggi una giornata di sciopero degli addetti al trasporto valori.

