Assaltano un bancomat e scappano Poi seminano la polizia coi fumogeni

Emilio Orlando

Una scena da film. Con i criminali in fuga che, per seminare la polizia, azionano un sistema di fumogeni bloccando la corsa della volante. Non è un episodio di 007 e alla guida del bolide non c'era James Bond, ma una banda di ladri che avevano svaligiato uno sportello bancomat.

Armati fino ai denti e coperti dai passamontagna, ieri poco dopo la mezzanotte, hanno sradicato la cassa continua a Monterotondo Scalo, lungo via Salaria. Il gruppo di assaltatori, composto da almeno quattro persone, è riuscito a fuggire oscurando la via Tiburtina con una nube di gas colorato. Ora gli investigatori sono sulle loro tracce: la loro base operativa sembra essere localizzata sul litorale.

La loro tecnica è tecnica operativa è sempre la stessa. Riescono in pochi minuti a sradicare le casse di banche e benzinai self service e a dissolversi nel nulla. A bordo di una potente Audi RS3 verde scuro, la banda del bancomat ha seminato ancora una volta il panico. Ieri ben 8 volanti della polizia sono entrate immediatamente in azione dopo l'ultimo colpo. Intanto, in tutta la zona Est della città, la sala operativa della questura aveva organizzato dei posti di blocco per fermare il bolide dei rapinatori.

È stato all'altezza di via di Ponte Mammolo, davanti a un compro oro, dopo un breve inseguimento da via dei Fiorentini, che la volante che li aveva quasi raggiunti si è trovata davanti una fitta coltre di nebbia, provocata da un compressore ad alta pressione che in un istante ha saturato tutta la zona e azzerato la visibilità. I malviventi sono riusciti così a far perdere le loro tracce. Gli investigatori sono certi che il commando sia lo stesso che durante il lockdown ha colpito più volte in diverse zone di Roma e dell'hinterland.

Indagini a tutto campo per rintracciare anche la carrozzeria che modifica le auto utilizzate per le rapine, rendendole una sorta di ariete potenziato anche da un sistema di fumogeni, lo stesso che viene impiegato dagli aerei per le esibizioni in volo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 05:01

