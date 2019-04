Assaggio anticipato di stagione per il parco divertimenti che, dopo la consueta pausa invernale, riaprirà ufficialmente le porte il 19 aprile. Questo fine settimana e il prossimo (13/14aprile), però, offrirà un'anteprima ad una tariffa straordinaria di 9,90 euro.

Un completo restyling dell'area bimbi e quattro nuove attrazioni, queste le novità del Parco. Nell'aera Tonga si inaugura Motor Giungla dove, dopo uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti percorreranno un pazzesco circuito fino conquistare l'ambito patentino. Un'altra sorpresa della nuova area Tonga è il campo di addestramento Jungle Camp, il più grande playground in Italia, con scivoli e arrampicate in tutta sicurezza. In estate verrà inaugurato il flume ride, Nui Lua, dove solo i più coraggiosi potranno affrontare le acque infestate dai coccodrilli a bordo delle imbarcazioni per tutta la famiglia. Tra le attrazioni dark, un nuovo Haunted Hotel rimpiazzerà Demonia. Per i temerari un percorso all'interno di un hotel dai contenuti tenebrosi e agghiaccianti. (F.Pic.)

Domani e domenica,

dalle 10 alle 17, 9,90 euro, via della Pace, Valmontone, info magicland.it

