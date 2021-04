Asportato un tumore gigante di 24 chili

Un'enorme massa tumorale di 24 chili. Eppure, nonostante le difficoltà, il gigantesco sarcoma è stato asportato nel corso di un super intervento chirurgico all'addome eseguito all'Istituto nazionale tumori Regina Elena su una donna di 74 anni. La complessa operazione porta la firma dell'equipe dell'unità ad alta specializzazione di Neoplasie Peritoneali, diretta da Mario Valle. Alla donna, giunta in osservazione al Regina Elena a marzo scorso dopo essere stata inviata dal Policlinico dei Castelli Romani, era stato diagnosticato un sarcoma. «È andato tutto bene - spiega il professor Valle - ed è stata dimessa in buone condizioni di salute dopo circa 2 settimane».

L'intervento era ad elevato rischio di complicanze ed è durato oltre 8 ore. «Siamo riusciti ad asportare una massa così grande - evidenzia il chirurgo Fabio Carboni - con il sacrificio di un solo rene ma risparmiando sia l'intestino che organi come fegato, milza e pancreas». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

