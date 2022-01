Aspettando la Befana

Settimana numero uno dell'anno che ha preso ieri l'avvio con la prima Luna crescente del 2022. Una Luna che dà forza e vigore, che ci permetterà di partire con il piede giusto. Insomma, si inizia sotto una buona stella, sperando che la vecchietta dell'Epifania, la Befana, non abbia in serbo per noi un pezzzetto di carbone! Ma su questi giorni si affollano anche usanze: secondo un'antica tradizione i primi dodici giorni dell'anno, ciascuno associato a un mese, ci diranno che tempo farà. Così oggi dal 3 appena passato avremo indicazioni per marzo, oggi per aprile e così via. E se con l'Epifania si concludono le feste, non sarà così nel calendario ortodosso, pronto a celebrare venerdì 7 il suo Natale. Mano alle bottiglie invece in cantina dove grazie alla Luna crescente si potranno imbottigliare i vini frizzanti.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

