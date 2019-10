Aspetta la ex sotto casa e la pugnala a morte

Ancora un femminicidio, un altro uomo che diventa assassino per punire la donna che lo ha lasciato.

Cologno al Serio, provincia di Bergamo: Zinaida Solonari, 36 anni, moldava, torna dall'agriturismo in cui fa la cameriera. Alle 2 del mattino parcheggia sotto casa della sorella, dove si è trasferita da qualche giorno con le tre figlie per stare lontano dall'uomo con cui ha rotto. Ma Maurizio Quattrocchi, 47 anni, ex pizzaiolo, ex muratore, ora disoccupato, è appostato nell'ombra: è convinto che lei abbia un altro. La avvicina, discutono, poi lui estrae un coltello da cucina e la colpisce due volte. Scappa, lei rantola, si accendono le finestre, la gente scende in strada, arrivano l'ambulanza e i carabinieri, ma per Zinaida è troppo tardi, in ospedale arriva cadavere.

Comincia un'imponente caccia all'uomo nella Bergamasca, con posti di blocco e elicotteri. I militari chiudono le vie di fuga. Quattrocchi sente la pressione, nel pomeriggio capitola e si consegna ai carabinieri. I conoscenti lo definiscono «prepotente e spigoloso». La moglie aveva paura e si era rivolta ai carabinieri. Che avevano attivato il protocollo del codice rosso e le avevano consigliato di andare a vivere dalla sorella. Non è bastato.(G.Obe.)

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

