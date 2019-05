ASMA e BPCO: c'è l'App che ora aiuta i pazienti

MILANO - Al via la campagna educazionaleAPPlichiamoci per respirare meglio, per sensibilizzare la popolazione sui corretti stili di vita per la prevenzione delle malattie respiratorie croniche, in particolare asma e BPCO, incoraggiare la diagnosi precoce e promuovere l'aderenza alla terapia.

La campagna è promossa da FederASMA e ALLERGIE Onlus, Società Italiana di Pneumologia, Società Italiana di Medicina Generale, e realizzata con il contributo incondizionato di Chiesi Italia.

Per tutto l'anno saranno organizzate Giornate di screening e consulti medici gratuiti in ospedali, ambulatori di Medicina Generale e piazze italiane; informazioni saranno disponibili sui principali social network.

Tra gli strumenti a disposizione, c'è l'App Io Respiro, che aiuta a monitorare l'intensità dei sintomi e l'impatto sulla vita quotidiana, oltre che a seguire correttamente la terapia(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA