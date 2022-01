Asili nido, retta meno cara Aumentano i servizi cimiteriali

Lorena Loiacono

Chi sale e chi scende, con il tariffone si paga meno il nido ma si spende di più per i cimiteri. Ieri l'Assemblea capitolina, durante l'esame delle delibere propedeutiche al bilancio previsionale 2022-2024 che andrà in approvazione tra domani e sabato, ha dato il proprio ok (26 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti) al nuovo libro delle tariffe.

Per il 2022 viene confermato il costo dei servizi pubblici a domanda individuale, ad eccezione di alcuni adeguamenti Istat. In questo caso migliorano le gabelle per i bambini da 0 a 3 anni: le rette degli asili nido comunali, infatti, diminuiscono sensibilmente. Il servizio resta gratuito per redditi fino a 5 mila euro. Poi vale la pena guardare l'adeguamento: ad esempio, la fascia Isee compresa tra i 5 mila e i 10 mila euro l'anno prevede (per un servizio di 8,5 ore al giorno) una retta mensile pari a 45 euro anziché 50 euro come previsto fino ad oggi. Quindi con un risparmio di 5 euro al mese, fino a 60 euro l'anno. La fascia più alta invece, quella oltre i 50mila euro, per un servizio di 8,5 ore al giorno passa da un tetto massimo di 500 a 440 euro su base mensile. Si tratta di 60 euro in meno al mese, 720 euro l'anno.

Nel mezzo ci sono tutte le altre fasce che dovrebbero ridursi da 71 a 10 e che quindi, gradualmente, risparmieranno da 5 a 45 euro al mese.

D'altro canto, invece, aumentano le tariffe per i servizi cimiteriali: in base all'adeguamento Istat i costi cresceranno dell'1,019% sulla cifra aggiornata del 2020. Un ritocco che, di fatto, va però a scontrarsi con i tanti problemi che hanno avuto i romani negli ultimi due anni quando, per seppellire i propri cari, hanno dovuto aspettare mesi.

Viene invece confermato, anche come incentivo per i turisti, il Forum Pass già sperimentato negli scorsi anni: un biglietto unico da 18 euro per visitare in un unico percorso il Colosseo, i Fori imperiali e il Foro romano.

Restano invariati i costi per le autorizzazioni alla riproduzione di riprese per la realizzazione di film e servizi fotografici, per continuare ad attirare un sempre maggiore numero di produzioni internazionali. Costa uguale l'uso dell'archivio storico. Invariate le tariffe urbanistiche, anche per i permessi a costruire e le autorizzazioni.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA