Asili nido, c'è più tempo per iscriversi

Una settimana in più per la presentazione delle domande online finalizzate all'iscrizione ai Nidi Capitolini. La nuova scadenza diventa il giorno 25 marzo alle ore 23:59. Il Campidoglio offre quindi ulteriore tempo alle famiglie, per facilitare il profilo organizzativo e rispondere ai loro bisogni. Il bando era già stato pubblicato con quasi due mesi di anticipo rispetto agli anni precedenti.

«Invitiamo le famiglie ad approfittarne, visto che potranno indicare la scelta di 3 nidi a gestione diretta e 3 nidi in gestione indiretta in convenzione, dando priorità ai nidi pubblici, salvo il caso in cui la struttura convenzionata sia ubicata ad una distanza pari o inferiore a 300 metri, secondo il percorso pedonale più breve dall'immobile di residenza del bambino». La novità di quest'anno risiede nell'introduzione, in via sperimentale, per gli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021, di un'opzione che consenta di indicare, tra le prime tre strutture prescelte, nel caso risulti che la residenza del bambino si trovi ad una distanza carrabile superiore ai 4,75 km dal primo nido a gestione diretta, anche i nidi in convenzione qualora collocati a distanza inferiore».

