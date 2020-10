Asili nido a rischio dal 9 novembre

Rischio default per gli asili nidi convenzionati con il Comune di Roma: senza incassi si chiude. Il fatto è che da lunedì sarà garantita solo mezza giornata e, dal 9 novembre, le strutture non potranno accogliere i bambini perché stanno ancora aspettando il contratto di convenzione e la liquidazione dei servizi erogati lo scorso anno.

A lanciare l'allarme è l'associazione Onda Gialla: «Ci appelliamo al buon senso di chi può risolvere il problema perché venga scongiurata una situazione che metterebbe tutti in grave difficoltà, i bambini per primi. Non abbiamo nessun contratto di convenzione e nessuna prospettiva di incasso in tempi brevi e aspettiamo ancora le liquidazioni dello scorso anno». Dall'assessore capitolino alla scuola, Veronica Mammì, arrivano le rassicurazioni: «Massimo sostegno: gli uffici stanno lavorando per arrivare alla convenzione, l'iter è partito il 2 ottobre. Ho chiesto un monitoraggio tra i municipi sui pagamenti di luglio». (L.Loi.)



