«Asili e mense in zona rossa, rette da rimborsare»

Flavia Scicchitano

«Vanno rimborsate le rette di nidi, mense e trasporto scolastico per chi non è andato a scuola in zona rossa». Parola di Virginia Raggi. Ma a tre mesi dallo stop dei servizi educativi (dal 15 al 29 marzo) e dai pagamenti effettuati dalle famiglie, restano molti dubbi da sciogliere. Finora esiste solo una memoria di Giunta approvata, con cui si chiede «uno sforzo importante agli uffici comunali» per «calcolare con precisione, bambino per bambino, caso per caso, le quote non dovute per quel periodo». Impresa ardua in piena estate e con il personale in ferie, considerati i numeri degli iscritti, le specificità dei casi e delle tariffe legate all'Isee. Anche le modalità di restituzione saranno diverse: «Rimborso o la compensazione sulle rate successive». Ma chi passa dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia (o alle elementari e medie) dovrà fare domanda o l'accredito sarà automatico? Poi si parla di «inizio del nuovo anno educativo», ovvero settembre. Appena due mesi...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

