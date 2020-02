Asili, da domani al via le iscrizioni

Parte la corsa al nido per i bambini di Roma, al via da domani fino al 23 marzo le iscrizioni per l'anno educativo 2020-2021. Il Campidoglio ha aumentato la flessibilità nella scelta, le famiglie potranno infatti indicare fino a 6 strutture: le prime 2 da indicare come scelta prioritaria tra nidi a gestione diretta, in finanza di progetto o in concessione, mentre la scelta diventa libera per le restanti 4 opzioni. Le preferenze di scelta sono invece interamente libere per tutte le 6 opzioni in caso di disabilità del bambino, quando c'è già un fratello frequentante o quando non ci sono nidi comunali nel raggio di 500metri da casa, fino allo scorso anno il limite era fissato a 300 m. Oltre alle prime 6 è possibile indicare un'altra struttura per eventuali esigenze famigliari. Per accettare o rinunciare al posto ci sono 10 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie, contro i 5 giorni di un anno fa. Le modifiche introdotte, rispetto al bando che veniva pubblicato in passato, nascono da un confronto con il territorio: l'assessora alla scuola, Veronica Mammì, ha messo a punto, infatti, una riforma dell'accesso al servizio per andare incontro alle esigenze delle famiglie manifestate negli ultimi anni.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

