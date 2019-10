Asiatica, grande schermo Oriente

Dall'India arriverà in anteprima mondiale Biriyaani di Sajin Babu, con l'interpretazione femminile di Kani Kursuti (giovedì ore 20.15) e Moan dell'apprezzato regista Dominic Megam Sangma (domenica alle 20.15). In programma anche Blue del pluripremiato regista thailandese Apichatpong Weerasethakul (venerdì alle 18) e, in prima italiana, il regista birmano-taiwanese Midi Z con Nina Wu (sabato, ore 22,15). Sono alcune delle chicche della 20esima edizione di Asiatica, da oggi al 10/10, il film festival che celebra la cinematografia del continente asiatico in trenta lungometraggi, in incontri con registi come Cenk Enturk (Turchia) e Sajin Babu (India), produttori, sceneggiatori, nel racconto del carteggio tra Antonioni e Kon Ichikawa (a cura di Marco Vannelli). La Kermesse si inaugura con la mostra fotografica Mosaic Myanmar di Minh Pham (info www.asiaticafilmfestival.com, 340 3895607; WeGil ingr. libero, Nuovo Sacher, 5/6 euro)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA