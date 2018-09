Asia Argento fuori da X Factor Ma nelle prime puntate ci sarà

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniMILANO - Su quella X ci è finita crocifissa, e il tempo dirà se la cosa aveva un senso o meno. Eppure Asia Argento, da giudice di X Factor, la sua battuta regina ce l'aveva eccome, e la si potrà sentire stasera nella prima puntata delle selezioni dell'edizione 2018, in onda alle ore 21.15 su Sky Uno. «Voglio vedere se ci sono giovani capaci di mostrarmi il film che c'è in ogni canzone». Qualche film lo ha potuto vedere, ma i noti fatti delle presunte molestie al giovane attore Jimmy Bennett hanno fermata l'attrice e regista al via, o quasi: nei live non ci sarà più.Alla presentazione di X Factor 2018, ieri in Sky, Asia Argento non poteva esserci perché - spiega il direttore delle produzioni originali Sky Nils Hartmann - «la decisione di interrompere la collaborazione con lei è stata dolorosa ma di buon senso: lo abbiamo fatto per tutelare i 40mila ragazzi che si sono presentati alle audizioni e i 12 che hanno conquistato le finali». Un'Asia giudice avrebbe calamitato le attenzioni, gli applausi e fischi del pubblico in diretta, infine i media. «La gara spiega Lorenzo Mieli di Freemantle che produce il programma resta la cosa più importante». Il nuovo giudice aggiunge Mieli - «verrà scelto e reso noto sul finire della prossima settimana. I nomi papabili restano quelli di Elio, Baby K, La Pina, Morgan, Arisa.La macchina con la X sulla targa resta la stessa, con Alessandro Cattelan alla guida, un nuovo direttore artistico, Simone Ferrari (al posto di Luca Tommassini) e i tre giudici veterani Mara Maionchi, Fedez neo-sposo (con tanto di fede al dito) e Manuel Agnelli.Benji&Fede idoli dei giovanissimi sostituiscono Aurora Ramazzotti a X Factor Daily, la striscia quotidiana dal 19 ottobre. È il rocker milanese a difendere con più foga la Argento: «Sono addolorato per lei spiega Asia è un'amica, è attaccabile, ha i suoi scheletri nell'armadio. come ce li ho io. Avrebbe dato tanto a questa giuria, ed è competente in musica. La denuncia del New York Times è uno schifo, questa condanna pubblica è schifosa. E per me Asia non è colpevole».Fedez aggiunge: «L'esclusione di Asia era la cosa giusta da fare per tutelare i concorrenti. Spero che la scelta del prossimo giudice non segua le leggi della spettacolarità ma della musica». Mara Maionchi è più asciutta: «Sono cose personali: e io qui sono a fare il giudice di X Factor». Da questa sera, prime 4 puntate con audizioni, Bootcamp nelle puntate 5 e 6 e Home Visit nella puntata 7. Dal 25 ottobre le dirette con i 12 finalisti.