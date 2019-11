Asfalto sempre più distrutto Valganga di foto dei lettori

Flavia Scicchitano

Manto stradale colabrodo nella capitale. L'ondata di maltempo che si sta abbattendo da giorni su Roma (e che per il momento non accenna a interrompersi) sta continuando a devastare le strade della città aprendo nuovi crateri e voragini in ogni quartiere. Per citarne solo alcune la maxi voragine creata due giorni fa in corrispondenza del muro perimetrale di una vecchia cartiera abbandonata, in via Colle Terrigno, zona di Tor Fiscale.

O ancora la buca di enormi dimensioni in via Romeo Rodriguez Pereira alla Balduina, che da giorni è di nuovo sprofondata tra caos e disagi. «Dal centro storico alla periferia, Roma è un colabrodo - dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina - Purtroppo l'amministrazione pentastellata sembra non curarsene. Basterebbe fare una mappatura su tutti i municipi ed iniziare ad intervenire su tutte quelle strade in condizioni peggiori, istituendo anche un controllo qualità dei lavori di rifacimento stradale da parte delle diverse ditte che lavorano con Roma capitale, che di sovente utilizzano materiali scadenti che alle prime piogge, devastano ulteriormente le strade».

Ma l'attacco arriva da più fronti: «Gomme nuove fiammanti, appena acquistate, squarciate per colpa di buche invisibili nella gallerie», denuncia una lettrice. E sono tantissimi in questi giorni ad inviare foto all'indirizzo di posta elettronica della nostra redazione (latuabuca@leggo.it). Nelle immagini le strade appaiono letteralmente dissestate e crivellate di nuovi solchi.

Nelle segnalazioni sono indicati danni e forature alle gomme delle auto, cerchioni saltati, semiassi spaccati; in altri tamponamenti, in altri ancora forti disagi e paura per la propria incolumità mentre si è alla guida dell'auto o scooter. Disagi che si registrano in ogni quartiere della città: dalla Salaria, all'Ardeatina, dalla Cassia a San Basilio, da Centocelle alla Cristoforo Colombo. E ancora Trionfale, Monteverde, Ostia, Casilina, Prati e Nomentana. Intanto sulle strade si susseguono incidenti e a farne le spese sono gli automobilisti, i motociclisti e i pedoni romani.

riproduzione riservata ®

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA