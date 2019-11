Asfalto ko da San Basilio all'Eur Ecco le nuove foto dei lettori

Flavia Scicchitano

Nuove buche che si aggiungono a vecchie buche dopo i continui nubifragi che si stanno abbattendo su Roma. L'ultima ondata di maltempo ha moltiplicato i crateri che devastano le strade della capitale. L'asfalto ha continuato a sfaldarsi, le buche già esistenti si sono allargate e si sono create nuove voragini con diametro e profondità anche di alcuni metri. Delle vere e proprie trappole per i romani, costretti a incrociare le dita ogni volta che ci si mette in viaggio all'interno della città. E la situazione non cambia da quartiere a quartiere.

L'allarme colpisce praticamente tutte le zone di Roma: San Basilio, Salaria, Ardeatina, Cassia, Centocelle, Cristoforo Colombo, Trionfale, Monteverde, Ostia, Casilina. E ancora, Nomentana, Prati, Bocce, Esquilino, Balduina. La denuncia arriva direttamente dai nostri lettori che in questi giorni stanno inviando centinaia di foto, corredate da segnalazioni, all'indirizzo di posta elettronica della nostra redazione (latuabuca@leggo.it).

Nelle immagini le strade appaiono letteralmente dissestate e crivellate di nuovi solchi. L'asfalto è sgretolato con seri rischi per l'incolumità dei cittadini che, oltre a schivare le buche come in un campo minato, dovranno anche vedersela con traffico in tilt, tombini otturati dalle foglie, allagamenti, strade chiuse e smottamenti del terreno. Intanto sono decine gli incidenti totalizzati negli ultimi giorni. Le crepe del terreno, coperte dall'acqua piovana diventano trappole killer.

La maggior parte dei danni si contano sulle auto: pneumatici squarciati, cerchioni, ammortizzatori e semiassi spaccati, che si portano dietro il pericolo di tamponamenti, invasioni di carreggiata e schianti contro il guardrail. Ma purtroppo non sono rari anche incidenti più gravi a danno dei motociclisti che, attraversando la città in sella a moto e scooter, perdono il controllo del mezzo finendo in buca.

E anche i pedoni non possono considerarsi fuori pericolo. A causa del dissesto del manto stradale e dei marciapiedi crepati sale il numero delle vittime di slogature e fratture.

Lunedì 18 Novembre 2019

